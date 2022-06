Napoli | Drogba elogia Osimhen | ' Ha tutto per diventare un campione'

(Di giovedì 30 giugno 2022) SORRENTO () - " Penso cheabbia tutte le carte in regola perun. Qui gli attaccanti forti non mancano, auguro al mio amico Lukaku tanta fortuna nel suo ritorno all'...

SORRENTO () - " Penso che Osimhen abbia tutte le carte in regola per diventare un campione . Qui gli ... Lo ha detto l'ex attaccante ivoriano Didier, ospite a Sorrento del Global Youth ...Didier@Calciomercato.itIniziando dal tema dell'evento, l'ex centravanti ivoriano ha spiegato il ruolo del turismo nella società moderna: 'E' stato un momento straordinario da condividere e ...Così l'ex Chelsea: "Victor ha tutte le carte in regola, ma in Italia ci sono tanti attaccanti forti, come Lukaku". Poi rivela: "Avrei potuto chiudere alla Juve" ..."Alla fine tutto sfumò, esattamente come era accaduto qualche anno prima con l'Inter", le parole dell'ex attaccante del Chelsea ...