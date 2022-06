Morata addio bianconero, 'sarò sempre juventino' (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultimo giorno di Alvaro Morata alla Juventus, così lo spagnolo ha salutato il mondo bianconero per la seconda volta, dopo l'addio del 2016. "Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultimo giorno di Alvaroalla Juventus, così lo spagnolo ha salutato il mondoper la seconda volta, dopo l'del 2016. "Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia ...

Pubblicità

fedezic : La Juventus saluta 3 giocatori in scadenza: #Dybala, #Morata e #Bernardeschi. Le reazioni dei tifosi certificano ch… - JustSteeeeeeen : RT @emilianofaziosi: L’unico addio che mi rammarica, tecnicamente e umanamente, è quello di Morata. - letterstohaz : Non sono juventina, ma per l’addio di morata sono molto debole - ZonaBianconeri : RT @tuttomercatoo: #Juventus, addio a #Morata - ZonaBianconeri : RT @RadioRadioWeb: #Morata-#Juventus: è addio. Il comunicato del club bianconero ?? -