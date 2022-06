Mertens | è addio al Napoli | rifiuto di De Laurentiis all’ultima proposta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo mesi e mesi di estenuanti trattative, bracci di ferro e tira e molla è arrivato il fatidico 30 giugno. Quest’oggi, com’è noto, scadrà il contratto che lega Driesed il. Il miglior marcatore della storia del club partenopeo da domani sarà ufficialmente svincolato e potrà accordarsi con qualsiasi società desideri. Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione legata a. Il club non ha accolto le richieste di. La prima, di circa 4 milioni a stagione, fu rimandata al mittente. La seconda, con riduzione di due milioni, non ha convinto il presidente De. Secondo il quotidiano, quindi, da domanied ilsi diranno definitivamente. NAPLES, ITALY – AUGUST 25: Dries ...

Pubblicità

infoitsport : Il Mattino - Mertens-Napoli, è addio! Domani sarà svincolato, ADL ha rifiutato ultima - infoitsport : Mertens-Napoli, l'addio è ad un passo: da domani sarà tempo di guardare avanti - gilnar76 : Addio Mertens, nuovo nome per il sostituto: arriverebbe dall’Inter #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - areanapoliit : Addio #Mertens. De Laurentiis ha rifiutato l'ultima proposta del belga. Da domani sarà svincolato - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Mertens, è addio: De Laurentiis ha rifiutato l'ultima proposta fatta dal belga -

30 giugno 2022: oggi terminano i contratti di star come Dybala e, dei campioni d'Europa ... Cards: Massimiliano Allegri: dalla fidanzata lasciata all'altare all'a Ambra senza una parola ...ha aspettato fino all'ultimo secondo sperando di trovare l'accordo col Napoli, ma ora che il contratto non è più in essere cercherà una nuova squadra. Sì, perché quello alle porte sarà un ...Oggi è l’ultimo giorno per cercare il classico colpo di coda per la vicenda del rinnovo di Mertens, ma la sensazione è che difficilmente ci sarà. Anche la seconda proposta di abbassare l’ingaggio a 2 ...“Meret sarà il portiere del Napoli: c’è il rinnovo. Oggi l’addio di Ospina. Mertens ancora lontano” titola in prima pagina Cronache di Napoli ...