Mediaset rilancia il programma “Mai dire Gol” (Di giovedì 30 giugno 2022) Un tuffo nel passato per Mediaset. L’emittente di Cologno Monzese si prepara a lanciare nuovamente “Mai dire Gol”, storico programma andato in onda tra il 1990 e il 2001, prima che il format “Mai dire” subisse declinazioni differenti da quella originale. Il programma era, all’inizio, l’applicazione al calcio della telecronaca comica e surreale già sperimentata Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Un tuffo nel passato per. L’emittente di Cologno Monzese si prepara a lanciare nuovamente “MaiGol”, storicoandato in onda tra il 1990 e il 2001, prima che il format “Mai” subisse declinazioni differenti da quella originale. Ilera, all’inizio, l’applicazione al calcio della telecronaca comica e surreale già sperimentata Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Media #Notizie Mediaset rilancia il programma “Mai dire Gol”: Un tuffo nel passato per Mediaset. L’emittente di Co… - MarcoAvenia : RT @CalcioFinanza: #Mediaset rilancia “Mai dire Gol”: lo storico programma andrà in onda in prima serata - andreadeileoni : RT @CalcioFinanza: #Mediaset rilancia “Mai dire Gol”: lo storico programma andrà in onda in prima serata - CalcioFinanza : #Mediaset rilancia “Mai dire Gol”: lo storico programma andrà in onda in prima serata - EasyGadget_ID : RT @sportmediaset: Asllani firma oggi | L'agente di Lautaro: 'Inter il top | Il Psg rilancia per Skriniar #inter #Skriniar #Bremer https:/… -