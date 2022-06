LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci ultimo dopo la prima rotazione (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 19.11: Giovanni Tocci finisce abbondante e prende 55.90. L’azzurro è attualmente ultimo. 19.10: Wang Zongyuan fa ancora meglio del connazionale e prende 81 punti. Ora Giovanni Tocci con il doppio e mezzo avanti carpiato 19.08: Comincia benissimo il cinese Zheng Jiuyaun con l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti da 76.50. 19.06: Ottimo avvio anche del francese Bouyer, che ottiene 71.30 ed è secondo. 19.03: Non sbaglia Laugher! Il britannico ottiene 72 punti con il doppio e mezzo indietro ed ora diventa un pericolo per le medaglie. 19.02: Tra poco toccherà a Jack Laugher. Il britannico può essere l’ago della bilancia per le ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 19.11: Giovannifinisce abbondante e prende 55.90. L’azzurro è attualmente. 19.10: Wang Zongyuan fa ancora meglio del connazionale e prende 81 punti. Ora Giovannicon il doppio e mezzo avanti carpiato 19.08: Comincia benissimo il cinese Zheng Jiuyaun con l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti da 76.50. 19.06: Ottimo avvio anche del francese Bouyer, che ottiene 71.30 ed è secondo. 19.03: Non sbaglia Laugher! Il britannico ottiene 72 punti con il doppio e mezzo indietro ed ora diventa un pericolo per le medaglie. 19.02: Tra poco toccherà a Jack Laugher. Il britannico può essere l’ago della bilancia per le ...

