Lite per un incidente si trasforma in tragedia, Giuseppe ucciso a colpi di pistola (Di giovedì 30 giugno 2022) Lite per incidente stradale finisce in tragedia, 45enne ucciso a colpi di pistola. Giuseppe Incontrera è deceduto nell'ospedale Civico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una sparatoria. I medici non ha potuto fare nulla per salvare l'uomo morto per un arresto cardiocircalatorio.

