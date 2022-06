L’abolizione del canone preoccupa i dipendenti del servizio pubblico francese (Di giovedì 30 giugno 2022) Il settore radiotelevisivo pubblico sciopera per difendere il proprio futuro Le Monde, di Sandrine Cassini e Aude Dassondville. I dipendenti di France Télévisions, Radio France, France Médias Monde sono chiamati a difendere le modalità di finanziamento delle loro aziende Quale futuro per l’emittenza pubblica? Da quando Emmanuel Macron ha annunciato L’abolizione del canone durante la campagna presidenziale, i dipendenti del settore hanno temuto il peggio per France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (che comprende France 24, RFI e Monte Carlo Doualiya) e l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Un appello intersindacale allo sciopero (CGT, CFDT, FO, SNI, SUD e U NSA) e una manifestazione a Parigi martedì 28 giugno, a partire da mezzogiorno, da Place du 18-loin-t94o all’Assemblea ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 30 giugno 2022) Il settore radiotelevisivosciopera per difendere il proprio futuro Le Monde, di Sandrine Cassini e Aude Dassondville. Idi France Télévisions, Radio France, France Médias Monde sono chiamati a difendere le modalità di finanziamento delle loro aziende Quale futuro per l’emittenza pubblica? Da quando Emmanuel Macron ha annunciatodeldurante la campagna presidenziale, idel settore hanno temuto il peggio per France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (che comprende France 24, RFI e Monte Carlo Doualiya) e l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Un appello intersindacale allo sciopero (CGT, CFDT, FO, SNI, SUD e U NSA) e una manifestazione a Parigi martedì 28 giugno, a partire da mezzogiorno, da Place du 18-loin-t94o all’Assemblea ...

Pubblicità

Rinaldi_euro : Francia: una delle prime leggi del Senato è per l'abolizione degli obblighi vaccinali. La miglior cura per la polit… - gratacasola : Finlandia e Svezia nella Nato. L’ok della Turchia è arrivato dopo un accordo che include l’estradizione di espone… - PravatoSilvano : RT @Willi_Shake_01: @boni_castellane Ormai Dr. Aghi si sente il 'padrone' dell'Italia. Dopo aver dichiarato che Putin no parteciperà al G2… - MAelredo : @liamazzola @consacrata_vita @FrancescoLozup1 Aggiungerei l'abolizione del matrimonio concordatario - Cleo_55 : RT @SilviaChiarini2: @borghi_claudio Queste non sono gocce nel mare, ma voragini dalle quali non ci riprenderemo mai. E perché mai ottenere… -

Ue: stop a costi roaming fino al 2032 Dal primo luglio, entra in vigore il nuovo regolamento Ue che estende l'abolizione del roaming a pagamento per altri dieci anni, fino al 2032. Il programma 'Roam - like - at - home' consente ai cittadini di continuare a usare i propri telefoni cellulari quando si recano ... Le Huawei FreeBuds Pro 2 sono ufficiali anche in Italia Sicuramente la caratteristica principale riguarda la qualità dell'audio: infatti, all'interno è situato un doppio driver e ben tre microfoni che consentono l'abolizione del rumore di fondo fino a 47 ... EuropaToday Dal primo luglio, entra in vigore il nuovo regolamento Ue che estenderoaming a pagamento per altri dieci anni, fino al 2032. Il programma 'Roam - like - at - home' consente ai cittadini di continuare a usare i propri telefoni cellulari quando si recano ...Sicuramente la caratteristica principale riguarda la qualità dell'audio: infatti, all'interno è situato un doppio driver e ben tre microfoni che consentonorumore di fondo fino a 47 ... La Francia vuole abolire il canone per la tv pubblica. E i giornalisti scioperano