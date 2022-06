I russi si ritirano dall’Isola dei Serpenti, la mossa del Cremlino sui corridoi del grano: «Ora Kiev non dia a noi la colpa per la crisi alimentare» (Di giovedì 30 giugno 2022) Il comando dell’esercito russo ha annunciato di ritirare le truppe dall’Isola di Zmeiny, meglio nota come l’Isola dei Serpenti, un lembo di terra di meno di un chilometro quadrato considerato strategico sia da parte russa che ucraina sin dall’inizio dell’invasione in Ucraina. Come ha spiegato il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, la decisione del Cremlino vuol essere la dimostrazione alla comunità internazionale che la russia non ha intenzione di interferire negli sforzi dell’Onu di organizzare un corridoio umanitario per l’esportazione del grano dall’Ucraina. Appena ieri, 29 giugno, il presidente turco Erdogan aveva anticipato a Joe Biden in un bilaterale al vertice Nato di Madrid che i corridoi per il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Il comando dell’esercito russo ha annunciato di ritirare le truppedi Zmeiny, meglio nota come l’Isola dei, un lembo di terra di meno di un chilometro quadrato considerato strategico sia da parte russa che ucraina sin dall’inizio dell’invasione in Ucraina. Come ha spiegato il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, la decisione delvuol essere la dimostrazione alla comunità internazionale che laa non ha intenzione di interferire negli sforzi dell’Onu di organizzare uno umanitario per l’esportazione deldall’Ucraina. Appena ieri, 29 giugno, il presidente turco Erdogan aveva anticipato a Joe Biden in un bilaterale al vertice Nato di Madrid che iper il ...

leonardo_f205 : I russi si ritirano dall'isola dei serpenti. Mossa sensata - l'isola era un facile bersaglio per gli ucraini e per… - IlPrimatoN : 'Questa decisione impedirà a Kiev di speculare sull’impossibilità di esportare grano'. Ma gli ucraini sostengono di… - Obiwan84881016 : @Antizanz @marangelo2005 @analiticamente1 @Gabriel35114307 In arrivo i putinisti nostrani pronti a magnificare il… - menora1 : #Schlangeninsel!! Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - I russi si ritirano dall'isola… - GiuseppeBaffi : @IosonoScala @Gianl1974 Voci di corridoio dicono che il nazista Zelenski stia elemosinando di tutto ma nessuno gli… -