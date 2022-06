Detenuto appicca un incendio nella cella e le fiamme divorano tutto | 3 poliziotti intossicati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Civitavecchia. Per la Polizia Penitenziaria non c’è mai tregua. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza all’interno delle carceri, questa volta andato in scena a Civitavecchia. Qui unextracomunitario ha dato letteralmente fuoco alladove era ristretto presso il Reparto prima accoglienza.unin carcere: a fuoco laLa Sezione accoglienza, in pratica, è un reparto dove vengo messi i detenuti quando vengono arrestati nelle prime ore, sono trattenuti lì per qualche tempo in quarantena. Ma era un’idea che non è andata particolarmente a genio al. In qualche modo è riuscito adre unall’interno della stanza in cui era stato ristretto. Detenuti in pericolo di vita Le...