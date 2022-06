Covid, in una settimana contagi a +50% e aumentano anche i decessi (+16,3%) (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Circolazione virale in forte ascesa. Continuano a salire i nuovi casi di Covid (+50,4%), aumentano i ricoveri ordinari (+25,7%) e le terapie intensive (+15%). Tornano a crescere anche i decessi (+16,3%). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 22-28 giugno, rispetto a quella precedente. Quanto ai casi attualmente positivi, sono 384.093 a fronte dei 255.442 della settimana precedente e i decessi sono 392 contro 337. Crescono anche i casi attualmente positivi (da 599.930 a 773.450), le persone in isolamento domiciliare (da 594.921 a 767.178), i ricoveri con sintomi (da 4.803 a 6.035) e le terapie intensive (da 206 a 237). "Prosegue l'impennata dei nuovi casi settimanali (+50,4% rispetto alla settimana precedente) - ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Circolazione virale in forte ascesa. Continuano a salire i nuovi casi di(+50,4%),i ricoveri ordinari (+25,7%) e le terapie intensive (+15%). Tornano a crescerei decessi (+16,3%). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella22-28 giugno, rispetto a quella precedente. Quanto ai casi attualmente positivi, sono 384.093 a fronte dei 255.442 dellaprecedente e i decessi sono 392 contro 337. Cresconoi casi attualmente positivi (da 599.930 a 773.450), le persone in isolamento domiciliare (da 594.921 a 767.178), i ricoveri con sintomi (da 4.803 a 6.035) e le terapie intensive (da 206 a 237). "Prosegue l'impennata dei nuovi casili (+50,4% rispetto allaprecedente) - ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Speranza: Il #Covid è ancora una sfida di questa settimane e dobbiamo prepararci per una nuova campagna vaccinale i… - NicolaPorro : ?? Una tennista confessa il segreto di Pulcinella. @DelpapaMax contro il beau geste di #Berrettini ?? - WeAreTennisITA : Matteo Berrettini fermato dal Covid, Serena Williams fermata da una condizione precaria. In questo Wimbledon senza… - sulsitodisimone : Covid, in una settimana contagi a +50% e aumentano anche i decessi (+16,3%) - sunshinecthh : @kidrauhlsongs ma infatti il lockdown serviva quando non c'erano i vaccini e gli ospedali erano al collasso, ora mi… -