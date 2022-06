C’è un vasto movimento di consumatori europei contro Google per la sua raccolta dati (Di giovedì 30 giugno 2022) La raccolta dei dati da parte di Google è al centro di diverse iniziative legali intraprese da gruppi di consumatori in diversi Paesi dell’Unione Europea. È quello che comunica BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, che ha messo in rilievo come un vasto gruppo di cittadini francesi abbia preso in carico delle iniziative legali nei confronti del colosso di Mountain View per il suo modo di trattare i dati personali. La stessa cosa, tuttavia, dovrebbe essere approntata anche da cittadini di altri Paesi dell’Unione come Grecia, Repubblica Ceca, Norvegia e Slovenia. LEGGI ANCHE > Il Garante: «Utilizzare Google Analytics senza garanzie sulla protezione dei dati è violazione» dati di Google, i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladeida parte diè al centro di diverse iniziative legali intraprese da gruppi diin diversi Paesi dell’Unione Europea. È quello che comunica BEUC, l’organizzazione europea dei, che ha messo in rilievo come ungruppo di cittadini francesi abbia preso in carico delle iniziative legali nei confronti del colosso di Mountain View per il suo modo di trattare ipersonali. La stessa cosa, tuttavia, dovrebbe essere approntata anche da cittadini di altri Paesi dell’Unione come Grecia, Repubblica Ceca, Norvegia e Slovenia. LEGGI ANCHE > Il Garante: «UtilizzareAnalytics senza garanzie sulla protezione deiè violazione»di, i ...

