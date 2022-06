Carrarmati diretti in Ucraina bloccati al casello dell’A1: avevano la revisione scaduta (Di giovedì 30 giugno 2022) Non sono sicuramente passati inosservati. Una scena quasi surreale che ha destato non poca curiosità nei cittadini che stamattina si sono trovati accanto a tre carri armati Pzh 2000 fermi al casello autostradale. Erano diretti in Ucraina ma sono stati bloccati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino dell’autostrada Salerno-Caserta. Leggi anche: Il commovente abbraccio della bimba alla mamma che torna dalla guerra: il video fa il giro del web I tre carri armati fermati In realtà i carri armati erano cinque, tutti diretti verso l’Ucraina per il conflitto con la Russia. Solo due però hanno proseguito il viaggio, arriveranno a destinazione passando per Bologna e poi per la Germania. Gli altri tre sono stati rispediti indietro. I trattori e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Non sono sicuramente passati inosservati. Una scena quasi surreale che ha destato non poca curiosità nei cittadini che stamattina si sono trovati accanto a tre carri armati Pzh 2000 fermi alautostradale. Eranoinma sono statidalla Polizia Stradale di Napoli aldi Mercato San Severino dell’autostrada Salerno-Caserta. Leggi anche: Il commovente abbraccio della bimba alla mamma che torna dalla guerra: il video fa il giro del web I tre carri armati fermati In realtà i carri armati erano cinque, tuttiverso l’per il conflitto con la Russia. Solo due però hanno proseguito il viaggio, arriveranno a destinazione passando per Bologna e poi per la Germania. Gli altri tre sono stati rispediti indietro. I trattori e ...

CorriereCitta : Carrarmati diretti in Ucraina bloccati al casello dell’A1: avevano la revisione scaduta - valenti30146835 : RT @ultimenotizie: Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in #Ucraina, e provenienti dalla base militare di #Persano (Salerno), sono stati fermati… - zagor70 : Tre carrarmati diretti in Ucraina fermati al casello della A1: documenti non in regola - AgNPs : RT @IlZebraapois: Tre carrarmati diretti in Ucraina fermati al casello della A1:documenti non in regola Al controllo della Polstrada è emer… - IlZebraapois : Tre carrarmati diretti in Ucraina fermati al casello della A1:documenti non in regola Al controllo della Polstrada… -