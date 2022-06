Calciomercato, il Napoli piomba su Correa: probabile intesa a 25 milioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Proseguono le trattative di Calciomercato in entrata e in uscita per l’Inter, con Marotta che sta cercando di delineare il più velocemente possibile la squadra di Inzaghi per il prossimo anno. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Lukaku, ora l’attenzione si sposta anche sul mercato delle cessioni, dato che uno degli obiettivi resta quello di risanare le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Proseguono le trattative diin entrata e in uscita per l’Inter, con Marotta che sta cercando di delineare il più velocemente possibile la squadra di Inzaghi per il prossimo anno. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Lukaku, ora l’attenzione si sposta anche sul mercato delle cessioni, dato che uno degli obiettivi resta quello di risanare le L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, fatta per il rinnovo di Alex #Meret - anperillo : Il #Mattino: “Il club non ha accolto le sue richieste iniziali (oltre 4 milioni di euro tra ingaggio e commissioni)… - NapoliFCNews : Demme-Napoli, ipotesi di addio: Spalletti ha già in mente il sostituto #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Francereale97 : Novità per il rinnovo di Dries #Mertens, pare che il belga abbia abbassato le pretese pur di restare a #Napoli,… -