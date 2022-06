Borse, peggior semestre dal 1970 e recessione in vista. Cosa aspettarsi? (Di giovedì 30 giugno 2022) Borse in un “mercato orso” e caduta dei bond senza freni. Questo lo scenario dei primi sei mesi dell’anno. Da qualche seduta però si intravedono i segnali di un cambio di strategia da parte degli istituzionali Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 giugno 2022)in un “mercato orso” e caduta dei bond senza freni. Questo lo scenario dei primi sei mesi dell’anno. Da qualche seduta però si intravedono i segnali di un cambio di strategia da parte degli istituzionali

Pubblicità

fisco24_info : Borse, peggior semestre dal 1970 e recessione in vista. Cosa aspettarsi?: Borse in un “mercato orso” e caduta dei b… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Chiusura in rosso per le Borse europee. Euro Stoxx 600 chiude il peggior primo semestre dal 2008 con perdite del 17% https:… - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Chiusura in rosso per le Borse europee. Euro Stoxx 600 chiude il peggior primo semestre dal 2008 con perdite del 17% https:… - PLuma_y_Verdad : RT @ImolaOggi: Chiusura in rosso per le Borse europee. Euro Stoxx 600 chiude il peggior primo semestre dal 2008 con perdite del 17% https:… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Chiusura in rosso per le Borse europee. Euro Stoxx 600 chiude il peggior primo semestre dal 2008 con perdite del 17% https:… -