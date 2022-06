Bollette, Arera: “Nel terzo trimestre elettricità +0,4% e gas stabile. Senza interventi +15% e +45%”. Ma sull’anno i rincari restano record (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli interventi del governo varati contro il caro Bollette sterilizzeranno gli aumenti nel corso del terzo trimestre, secondo i calcoli di Arera. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha spiegato che la famiglia tipo in tutela “vedrà un lieve incremento per la bolletta dell’elettricità”, pari al +0,4% mentre “rimarrà stabile la bolletta gas, Senza alcuna variazione”. Senza l’intervento dell’esecutivo attraverso il decreto che ha stanziato 3 miliardi di euro, “il quadro generale avrebbe determinato una variazione intorno al 45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica”, ha annunciato Arera. Il tutto non basterà a frenare i rincari record ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Glidel governo varati contro il carosterilizzeranno gli aumenti nel corso del, secondo i calcoli di. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha spiegato che la famiglia tipo in tutela “vedrà un lieve incremento per la bolletta dell’”, pari al +0,4% mentre “rimarràla bolletta gas,alcuna variazione”.l’intervento dell’esecutivo attraverso il decreto che ha stanziato 3 miliardi di euro, “il quadro generale avrebbe determinato una variazione intorno al 45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica”, ha annunciato. Il tutto non basterà a frenare i...

