Bitcoin, la Sec dice «no» all’Etf spot. Grayscale la porta in tribunale (Di giovedì 30 giugno 2022) La società d’investimenti aveva chiesto all’authority di controllo dei mercati statunitensi di convertire il suo Grayscale Bitcoin Trust (GTBC) in un fondo passivo quotato Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 giugno 2022) La società d’investimenti aveva chiesto all’authority di controllo dei mercati statunitensi di convertire il suoTrust (GTBC) in un fondo passivo quotato

