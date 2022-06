Zelensky incontra Sean Penn | l’attore e regista sta girando un documentario

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) sull’orrore della guerra in Ucraina “staunsulla guerra in Ucraina. Dal primo giorno dell’invasione è stato a Kiev e ha visto con i suoi occhi cos’è l’aggressione russa. Il mondo intero sarà presto in grado di vedere tutta la verità sulla guerra grazie al suo film., grazie per il supporto del nostro stato e del nostro popolo”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyrdopo avertoamericano.per la seconda volta da quando ha avuto inizio la guerra si è recato Kiev. Il motivo è legato ad unche stasulla ...