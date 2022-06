Uomini e Donne, Gemma e Ida in vacanza insieme: il commento di Tina Cipollari (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tina Cipollari non ha perso l’occasione per prendere in giro le due dame più famose e amate del trono over di Uomini e Donne che lei non sopporta minimamente: stiamo parlando di Tina Cipollari e Ida Platano, che si sono riviste per passare qualche giorno insieme. A farlo sapere ai fan è stata la stessa Ida, che su Instagram ha pubblicato alcune foto assieme a Gemma. Uomini e Donne, Claudia Dionigi rivela quando partorirà In attesa del lieto evento, l'ex corteggiatrice compagna di Lorenzo Riccardi ha raccontato alcuni retroscena sulla gravidanza Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 giugno 2022)non ha perso l’occasione per prendere in giro le due dame più famose e amate del trono over diche lei non sopporta minimamente: stiamo parlando die Ida Platano, che si sono riviste per passare qualche giorno. A farlo sapere ai fan è stata la stessa Ida, che su Instagram ha pubblicato alcune foto assieme a, Claudia Dionigi rivela quando partorirà In attesa del lieto evento, l'ex corteggiatrice compagna di Lorenzo Riccardi ha raccontato alcuni retroscena sulla gravidanza, ...

