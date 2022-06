Traffico Roma del 29-06-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione resta sostenuta la circolazione sulle strade che conducono alla volta del Litorale sono molti Romani che approfittando della giornata di festa oggi si celebrano i Santi 3 Paolo si stanno recando verso la Costa sul Raccordo Anulare abbiamo ancora cosa in carreggiata interna tra le uscite Anagnina e doppia rallentamenti di lieve entità tra l’uscita Parco de’ Medici il bivio per la Roma Fiumicino bravi code nelle due direzioni all’altezza della Pontina sulla stessa Pontina abbiamo ancora incolonnamenti tra il raccordo il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia code a tratti del raccordo anulare all’uscita di Aranova Fregene situazione analoga sulla Roma Civitavecchia con le code registrate tra Torre in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdementre avanti dalla redazione resta sostenuta la circolazione sulle strade che conducono alla volta del Litorale sono moltini che approfittando della giornata di festa oggi si celebrano i Santi 3 Paolo si stanno recando verso la Costa sul Raccordo Anulare abbiamo ancora cosa in carreggiata interna tra le uscite Anagnina e doppia rallentamenti di lieve entità tra l’uscita Parco de’ Medici il bivio per laFiumicino bravi code nelle due direzioni all’altezza della Pontina sulla stessa Pontina abbiamo ancora incolonnamenti tra il raccordo il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina sull’Aurelia code a tratti del raccordo anulare all’uscita di Aranova Fregene situazione analoga sullaCivitavecchia con le code registrate tra Torre in ...

