Roma-Kiev: Draghi, G7 successo, avanti con sostegno e sanzioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Il G7 "è stato un successo” e sulla guerra in Ucraina “c'è stata una grande unità di vedute". Le parole del presidente del Consìglio, Mario Draghi, al termine della riunione di ieri confermano l'impegno in favore di Kiev. "Il G7 ha risposto che è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", le sanzioni alla Russia "sono essenziali per portare Mosca al tavolo della pace" ma allo stesso tempo "dobbiamo essere pronti ad accogliere gli spazi dei negoziati" se dovessero presentarsi, ha aggiunto il premier che ha sottolineato la necessità per il Paese di reagire all'attacco. "Non c'è pace se l'Ucraina non riesce a difendersi. C'è oppressione ma non pace. Finora il sostegno dato all'Ucraina è stata la condizione essenziale per difendersi. Lo ha fatto con efficacia e con coraggio", ha ribadito. "Tutti ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Il G7 "è stato un” e sulla guerra in Ucraina “c'è stata una grande unità di vedute". Le parole del presidente del Consìglio, Mario Draghi, al termine della riunione di ieri confermano l'impegno in favore di. "Il G7 ha risposto che è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", lealla Russia "sono essenziali per portare Mosca al tavolo della pace" ma allo stesso tempo "dobbiamo essere pronti ad accogliere gli spazi dei negoziati" se dovessero presentarsi, ha aggiunto il premier che ha sottolineato la necessità per il Paese di reagire all'attacco. "Non c'è pace se l'Ucraina non riesce a difendersi. C'è oppressione ma non pace. Finora ildato all'Ucraina è stata la condizione essenziale per difendersi. Lo ha fatto con efficacia e con coraggio", ha ribadito. "Tutti ...

