(Di mercoledì 29 giugno 2022), attore, autore, content creator e star di Tik Tok. Il poliedrico artista marchigiano replica ail suo spettacolodiin versione ampliata. Gender, discriminazione sessuale, intolleranza, razzismo e rispetto deidi ognuno, questi i temi trattati con grande verve comica., comicità eanti omofobianasce come attore ma è sul web che trova la sua dimensione ideale e che gli ha dato enorme popolarità. Con 250000 followers su instagram,da vita a una serie di personaggi immaginari comici dal potere di scatenare ilarità in chiunque. I suoi siparietti spaziano dall’omofobia alla dieta, dai vaccini all’oroscopo e ai vari ...

CorriereCitta : Paolo Camilli è ‘L’amico di tutti’, a teatro tante risate e rispetto di diritti e diseguaglianze -

Il Corriere della Città

Emanuele Gaudiano, 35 anni, uno degli azzurri più attesi: già 47 vittorie quest'anno diManili La quadratura del cerchio negli sport del cavallo è l'integrazione fra ippica e sport ..., la ...... socialità e svago', affermaSalvaderi, Amministratore delegato di RadioMediaset . 'Lo ... 'Da sempre Coca - Cola crede nella forza della musica - conclude Cristina, Direttore Comunicazione ... Paolo Camilli è ‘L’amico di tutti’, a teatro tante risate e impegno per i diritti sociali Paolo Camilli, attore, autore, content creator e star di Tik Tok. Il poliedrico artista marchigiano replica a teatro il suo spettacolo ‘L’amico di tutti’ in versione ampliata. Gender, discriminazione ...Bortigiadas. Diocesi di Tempio-Ampurias nuovamente in lutto per la scomparsa di un parroco: nella giornata di ieri è morto prematuramente don ...