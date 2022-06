Nuoto: Paltrinieri, 'io primo e Acerenza secondo, sto godendo, è stupendo' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - “E' un sogno, primo e secondo: la cosa più bella che potesse capitare. Sentivo che Mimmo era dietro di me, lo riconosco da come mi tocca i piedi. All'arrivo stavo godendo“. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria nella 10 km in acque libere ai mondiali di Budapest davanti al compagno di squadra e di allenamenti Domenico Acerenza. “La mia strategia era lasciar fare a Wellbrock all'inizio e poi giocarmela negli ultimi 1500 metri -spiega il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro ai microfoni di Rai Sport-. Fare primo e secondo è la cosa più bella, siamo migliori amici. Ci siamo allenati 10 anni insieme, è stupendo“. Una rassegna iridata trionfale, quattro medaglie di cui due d'oro, partita con un deludente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - “E' un sogno,: la cosa più bella che potesse capitare. Sentivo che Mimmo era dietro di me, lo riconosco da come mi tocca i piedi. All'arrivo stavo“. Queste le parole di Gregoriodopo la vittoria nella 10 km in acque libere ai mondiali di Budapest davanti al compagno di squadra e di allenamenti Domenico. “La mia strategia era lasciar fare a Wellbrock all'inizio e poi giocarmela negli ultimi 1500 metri -spiega il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro ai microfoni di Rai Sport-. Fareè la cosa più bella, siamo migliori amici. Ci siamo allenati 10 anni insieme, è“. Una rassegna iridata trionfale, quattro medaglie di cui due d'oro, partita con un deludente ...

