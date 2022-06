“Non è chiara la strategia”. I dubbi degli Usa su Zelensky (Di mercoledì 29 giugno 2022) A partire dalla giornata di oggi, nella capitale spagnola, l’Occidente darà avvio ad uno dei vertici Nato più importanti dell’epoca contemporanea. Forse, quello di più grande rilievo a partire dalla caduta dell’Unione Sovietica e dallo scioglimento del Patto di Varsavia. Inutile dire quale sarà il tema preponderante: la guerra in Ucraina. Dopo l’affermato “sostegno incrollabile nei confronti di Kiev” da parte degli Stati del G7, seguiranno i rimanenti membri dell’alleanza atlantica, pronti a supportare il governo di Volodymyr Zelensky con nuovi aiuti militari, economici ed umanitari. Nuove armi americane a Kiev Gli Stati Uniti sono già pronti all’invio di nuove armi, ancor più micidiali di quelle già offerte alla resistenza ucraina. Si tratta dei missili Nasams, sistemi in grado di colpire fino a 160 chilometri di distanza nonché, tanto per farne ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 giugno 2022) A partire dalla giornata di oggi, nella capitale spagnola, l’Occidente darà avvio ad uno dei vertici Nato più importanti dell’epoca contemporanea. Forse, quello di più grande rilievo a partire dalla caduta dell’Unione Sovietica e dallo scioglimento del Patto di Varsavia. Inutile dire quale sarà il tema preponderante: la guerra in Ucraina. Dopo l’affermato “sostegno incrollabile nei confronti di Kiev” da parteStati del G7, seguiranno i rimanenti membri dell’alleanza atlantica, pronti a supportare il governo di Volodymyrcon nuovi aiuti militari, economici ed umanitari. Nuove armi americane a Kiev Gli Stati Uniti sono già pronti all’invio di nuove armi, ancor più micidiali di quelle già offerte alla resistenza ucraina. Si tratta dei missili Nasams, sistemi in grado di colpire fino a 160 chilometri di distanza nonché, tanto per farne ...

