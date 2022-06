Napoli, Mertens vuole il rinnovo, ma serve un confronto con De Laurentiis (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dries Mertens vuole rimanere al Napoli. Il belga cerca il rinnovo, ma per trovarlo serve un confronto con De Laurentiis Il contratto di Dries Mertens scade domani. Il calciatore belga però, secondo quanto riportato dalla Repubblica, vuole rimanere a Napoli. Per arrivare ad un accordo è necessario però un confronto con il presidente De Laurentiis, in questo momento in America. Al suo ritorno sarà necessario un incontro tra i due per chiarirsi e soprattutto per vedere se il calciatore accetterà la riduzione di stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Driesrimanere al. Il belga cerca il, ma per trovarlouncon DeIl contratto di Driesscade domani. Il calciatore belga però, secondo quanto riportato dalla Repubblica,rimanere a. Per arrivare ad un accordo è necessario però uncon il presidente De, in questo momento in America. Al suo ritorno sarà necessario un incontro tra i due per chiarirsi e soprattutto per vedere se il calciatore accetterà la riduzione di stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

