Mondiali di nuoto, storica doppietta azzurra nella 10km: Paltrinieri è ancora d'oro, argento per Acerenza (Di mercoledì 29 giugno 2022) storica doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto di Budapest: Gregorio Paltrinieri ha vinto la 10km di fondo in acque libere e, dietro di lui, ha conquistato l'argento Domenico Acerenza. "E' un sogno, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022)aididi Budapest: Gregorioha vinto ladi fondo in acque libere e, dietro di lui, ha conquistato l'Domenico. "E' un sogno, ...

Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - PrimaCommunica2 : #Sport Mondiali nuoto: Paltrinieri-Acerenza, oro e argento nei 10km di fondo - therealGiusy : RT @secesecs: Chiamatela storia del nuoto, se volete, questi mondiali di nuoto ???????? #Budapest2022 -