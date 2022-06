Mondiali di nuoto, Paltrinieri vince l’oro nella 10km di fondo. Argento per Acerenza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto a Budapest. Un fantastico Gregorio Paltrineri ha vinto la medaglia d’oro nella 10km di fondo. Dietro un altrettanto sensazionale Domenico Aceranza. La medaglia di bronzo è andata al tedesco Florian Wellbrock, che ha preceduto al fotofinish il francese Marc-Antoine Olivier. È la prima storica doppietta per l’Italia in una gara maschile ai Mondiali di nuoto di fondo. “Un sogno”, ha commentato raggiante Gregorio Paltrinieri ai microfoni di RaiSport dopo l’impresa. “Primo e secondo era la cosa più bella che mi poteva capitare. Essere sul podio insieme è stupendo, sono 10 anni che ci alleniamo insieme ed è il mio miglior amico”. “La strategia era di lasciare sfogare Wellbrock per più di metà gara, io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Doppietta azzurra aidia Budapest. Un fantastico Gregorio Paltrineri ha vinto la medaglia d’orodi. Dietro un altrettanto sensazionale Domenico Aceranza. La medaglia di bronzo è andata al tedesco Florian Wellbrock, che ha preceduto al fotofinish il francese Marc-Antoine Olivier. È la prima storica doppietta per l’Italia in una gara maschile aididi. “Un sogno”, ha commentato raggiante Gregorioai microfoni di RaiSport dopo l’impresa. “Primo e secondo era la cosa più bella che mi poteva capitare. Essere sul podio insieme è stupendo, sono 10 anni che ci alleniamo insieme ed è il mio miglior amico”. “La strategia era di lasciare sfogare Wellbrock per più di metà gara, io ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - sportli26181512 : Nuoto, Mondiali Budapest: Paltrinieri gigantesco, oro nella 10 km di fondo: Gigantesco, immenso. Gregorio Paltrinie… - TelevideoRai101 : Nuoto, Mondiali: Paltrinieri oro 10km -