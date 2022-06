Mondiali di nuoto 2022 in tv 29 giugno 2022 | programma | orari e italiani in gara

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 giugno 2022)di: mercoledì 29 giungo in diretta televisiva in prima serata va in onda la palla, con il Settebello che dovrà affrontare i padroni di casa dell’Ungheria per superare lo i difficili quarti.diin tv 29edLa diretta tv deiBudapest viene affidata ai canali Rai: nello specifico, le batterie e le eliminatorie saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre le semifinali e le finali saranno visibili su Rai Due. Per tutte le gare sarà disponibile ...