Manila Nazzaro contro due ex gieffini: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Manila Nazzaro in un’intervista a Chi torna a parlare della sua esperienza vissuta al grande fratello Vip 6 Manila Nazzaro torna a parlare della sua esperienza nel loft di Cinecittà. Intervistata da Chi svela di essere rimasta delusa da due ex vipponi. Si tratta di Katia Ricciarelli, con la quale inizialmente aveva instaurato un Bellissimo rapporto, e di Giucas Casella. Sui due ex compagni d’avventura ha svelato: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. E poi sulla cantante lirica ha detto: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)in un’intervista a Chi torna a parlare della sua esperienza vissuta alfratello Vip 6torna a parlare della sua esperienza nel loft di Cinecittà. Intervistata da Chi svela di essere rimasta delusa da due ex vipponi. Si tratta di Katia Ricciarelli, con la quale inizialmente aveva instaurato unssimo rapporto, e diCasella. Sui due ex compagni d’avventura ha svelato: “Il piùchee Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. E poi sulla cantante lirica ha detto: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma ...

