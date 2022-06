Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - rosati22 : RT @Gianl1974: Uno dei pochi elicotteri ad atterrare nel cratere del vulcano Nyamlagir nella Repubblica Democratica del Congo. È morto come… - BarereG : RT @Gianl1974: Uno dei pochi elicotteri ad atterrare nel cratere del vulcano Nyamlagir nella Repubblica Democratica del Congo. È morto come… - Gianl1974 : Uno dei pochi elicotteri ad atterrare nel cratere del vulcano Nyamlagir nella Repubblica Democratica del Congo. È m… - Papaver37246158 : RT @lanf64: #Kiev: a #Sloviansk bombe a grappolo russe su quartiere residenziale. Almeno un morto. Capisco #Putin che sta perdendo sul pia… -

Agenzia ANSA

"Gli invasori russi hanno nuovamente colpito la regione di Kharkiv, lasciando un civile ucciso e cinque feriti, compreso un bambino". Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale di Kharkiv ...... in una intervista al Corriere della Sera l'unica speranza di trattativa e avere Putin. Se ... L'obbiettivo dichiarato dal Cremlino, all'inizio, era il cambio di regime a. Ora è diventato il ... Kiev, 1 morto e 5 feriti in nuovo raid russo a Kharkiv "Gli invasori russi hanno nuovamente colpito la regione di Kharkiv, lasciando un civile ucciso e cinque feriti, compreso un bambino". Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale di Kharkiv s ...E' salito a quattro morti e cinque feriti il bilancio dell'attacco russo contro un edificio residenziale a Mykolaiv in Ucraina. (ANSA) ...