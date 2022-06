Juve, UFFICIALE: rinnova uno sponsor (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juventus, sul sito UFFICIALE, comunica il rinnovo della sponsorizzazione con Cygames, fino al 2024: "Altre due stagioni insieme, dunque,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lantus, sul sito, comunica il rinnovo dellaizzazione con Cygames, fino al 2024: "Altre due stagioni insieme, dunque,...

Pubblicità

Andresh88juve : RT @jordancs580: Oggi prima offerta ufficiale per il #Napoli 27 milioni più 3 di bonus per #Koulibaly, accordo con il ragazzo c’è, se il #… - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - - junews24com : Cygames Juve ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2024. I dettagli - - yassa9898 : RT @NonSoloJuve: ??”Domani la Juve potrebbe fare la prima offerta ufficiale per Koulibaly.” [Momblano ancora live by night] ?????? - mattsca_ : RT @jordancs580: Oggi prima offerta ufficiale per il #Napoli 27 milioni più 3 di bonus per #Koulibaly, accordo con il ragazzo c’è, se il #… -