Johnson | Putin voleva meno Nato e invece ottiene più Nato

Pubblicità

TgLa7 : #guerraucraina: Johnson condanna 'crudeltà' e barbarie di Putin' per attacco missilistico a #Kremenchuk - Secchicandi2 : RT @ImolaOggi: Abbiamo una nuova interpretazione - la guerra in Ucraina? Colpa del maschilismo tossico. Johnson: 'Se Putin fosse stato una… - putino : 'Se Putin fosse una donna, cosa che ovviamente non è, ma se lo fosse, non credo davvero che avrebbe dato inizio a q… - Piergiulio58 : Boris Johnson dice che se Putin fosse una donna non ci sarebbe la guerra in Ucraina. Il primo ministro britannico l… - MediasetTgcom24 : Johnson: Putin voleva meno Nato ai confini e invece avrà più Nato #johnson #madrid #nato #ucraina -

...prima lezione da trarre è cheVladimirsperava di avere meno Nato ai confini e invece ha sbagliato, dopo l'invasione dell'Ucraina avrà più Nato". Lo ha detto il premier britannico Boris...Se il presidente russo Vladimirfosse stato donna non avrebbe attaccato l'Ucraina. Ne è convinto il primo ministro britannico Borische, in un'intervista alla Tv tedesca Zdf citata dalla Press Association, ha descritto ...British prime minister Boris Johnson called for better education for girls around the world and for more women in positions of power. (AP pic) BERLIN: Russian president Vladimir Putin would not have ...President Putin’s former spokesman is among elite Russian hunters ... A British woman was hailed as the world’s leading female trophy hunter. Boris Johnson is committed by his election manifesto to ...