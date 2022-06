Inter, Lukaku è sbarcato a Milano: «Troppo contento di essere tornato» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Re è finalmente tornato sul trono. Dopo una trattativa estenuate, Romelu Lukaku può sentirsi di nuovo a casa. Il centravanti belga è sbarcato nella prima mattinata di mercoledì a Milano per iniziare la sua seconda avventura con la maglia dell’Inter. «Sono Troppo contento di essere tornato», sono state le sue prime parole all’arrivo all’aeroporto. Adesso il belga svolgerà le visite mediche, prima di trasferirsi nel quartier generale nerazzurro dove insieme all’ad Marotta e al ds Ausilio – il tutto alla presenza del presidente Zhang – firmerà il contratto che lo legherà all’Inter almeno per la prossima stagione. Un ritorno fortemente voluto dal giocatore che, dopo le difficoltà incontrate al Chelsea sotto la guida ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Re è finalmentesul trono. Dopo una trattativa estenuate, Romelupuò sentirsi di nuovo a casa. Il centravanti belga ènella prima mattinata di mercoledì aper iniziare la sua seconda avventura con la maglia dell’. «Sonodi», sono state le sue prime parole all’arrivo all’aeroporto. Adesso il belga svolgerà le visite mediche, prima di trasferirsi nel quartier generale nerazzurro dove insieme all’ad Marotta e al ds Ausilio – il tutto alla presenza del presidente Zhang – firmerà il contratto che lo legherà all’almeno per la prossima stagione. Un ritorno fortemente voluto dal giocatore che, dopo le difficoltà incontrate al Chelsea sotto la guida ...

