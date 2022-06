Instagram down: l’app non funziona, storie e post non caricano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Instagram down: l’app continua a non funzionare, storie e post non caricano. l’applicazione più usata del momento non funziona come dovrebbe. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO Instagram Il problema è emerso nelle ultime ore, esplicitamente nella notte di ieri: Instagram continua a non funzionare palesando alcune problematiche nelle funzioni più utilizzate. storie e post Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)continua a nonre,nonlicazione più usata del momento noncome dovrebbe. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTROIl problema è emerso nelle ultime ore, esplicitamente nella notte di ieri:continua a nonre palesando alcune problematiche nelle funzioni più utilizzate.Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

antnqu : RT @teddybeatlesday: mark zuckerberg ce la facciamo a sistemare sto instagram down? non è che stiamo a pettinare le bambole qua eh #instagr… - TOKY0SPACES : ma possibile che Instagram sia ancora in down da ieri - _P4RS1_ : Mark, caro, lo vogliamo fixare questo ennesimo instagram down o dobbiamo continuare a vivere nel medioevo? - sassa_dega_ : RT @teddybeatlesday: mark zuckerberg ce la facciamo a sistemare sto instagram down? non è che stiamo a pettinare le bambole qua eh #instagr… - Miriam58535291 : instagram down dopo un mental breakdown non me lo meritavo proprio -