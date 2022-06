(Di mercoledì 29 giugno 2022) "Il caos che regna all'interno dell'Industria Italiana Autobus di Flumeri ex Fiat (Irisbus) in provincia dista generando perdite enormi che preoccupano seriamente i lavoratori: quanto tempo ...

Pubblicità

GazzettAvellino : I.I.A. Avellino, Iacovacci (Ugl):”Basta abbaiare alla luna, ora bisogna agire”. - bassairpinia : Industria Italiana Autobus I.I.A. Avellino, Iacovacci (Ugl): ”Basta abbaiare alla luna, ora bisogna agire”. -… -

politicamentecorretto.com

Forte è la denuncia del Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di, Ettoreil quale espone che, "la Ugl, che con il rinnovo della Rsu è riuscita ad eleggere un rappresentante ...Così il segretario provinciale dell'Ugl metalmeccanici di, Ettore: 'Nell'azienda Ema, l'Ugl vince, riesce ad eleggere un rappresentante dei lavoratori, Fabrizio, che sostenuto dai ... IIA Avellino, Iacovacci (Ugl):”Basta abbaiare alla luna, ora bisogna agire”. - politicamentecorretto.com “Il caos che regna all’interno dell’Industria Italiana Autobus di Flumeri ex Fiat (Irisbus) in provincia di Avellino sta generando perdite enormi che preoccupano seriamente i lavoratori: quanto tempo ...& “Grande vittoria dell’Ugl alla Ema di Morra De Sanctis, azienda metalmeccanica Irpina, leader mondiale per la produzione di palette rotoriche. Con la lista dei suoi candidati, per il rinnovo delle r ...