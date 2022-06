Giorgio Chiellini parte per gli Stati Uniti: via alla nuova avventura con i Los Angeles FC (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giorgio Chiellini è pronto per la nuova avventura negli Stati Uniti con la maglia dei Los Angeles Fc. L’ex capitano della Juventus ha pubblicato sui social una foto dall’aeroporto di Fiumicino e si appresta a cominciare l’esperienza oltreoceano. Al momento Chiellini ha firmato un contratto di una stagione con la franchigia californiana, dove tra i compagni di squadra troverà anche Gareth Bale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022)è pronto per laneglicon la maglia dei LosFc. L’ex capitano della Juventus ha pubblicato sui social una foto dall’aeroporto di Fiumicino e si appresta a cominciare l’esperienza oltreoceano. Al momentoha firmato un contratto di una stagione con la franchigia californiana, dove tra i compagni di squadra troverà anche Gareth Bale. SportFace.

