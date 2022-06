Elisa, crolla la tettoia del palco in cui si sarebbe dovuta esibire (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elisa racconta il crollo della tettoia del palco Ieri, dopo le 13:00 si è verificato un incidente a Bassano presso il parco Ragazzi del 99. Lì era presente il palco del Festival di cui sarebbe dovuta essere ospite Elisa. Come riferisce Rai News la tettoia della struttura ha ceduto e si è piegata a 45°, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 giugno 2022)racconta il crollo delladelIeri, dopo le 13:00 si è verificato un incidente a Bassano presso il parco Ragazzi del 99. Lì era presente ildel Festival di cuiessere ospite. Come riferisce Rai News ladella struttura ha ceduto e si è piegata a 45°, L'articolo proviene da Novella 2000.

Agenzia_Ansa : E' crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: due… - infoitinterno : Elisa, crolla il palco: l’incidente è stato devastante | Sfiorata la tragedia - FcaPitti : RT @ilgiornale: A Bassano del Grappa due lavoratori sono stati schiacciati dal crollo della tettoia del palco allestito per il concerto di… - ilgiornale : A Bassano del Grappa due lavoratori sono stati schiacciati dal crollo della tettoia del palco allestito per il conc… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: due person… -