Draghi | “Se ho chiesto la testa di Conte? Ci siamo parlati poco fa | abbiamo cominciato a chiarirci Il governo non rischia”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ciconfa,, ci risentiamo domani per vederci al più presto”. Così il presidente del Consiglio, Mario, a margine del vertice Nato a Madrid, rispondendo a una domanda su quanto rivelato dal sociologo De Masi. “Avevo cercatoquesta mattina, mi ha richiamato lui”, ha precisato il premier che, in merito al futuro dell’esecutivo ha assicurato: “Ilnon”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - petergomezblog : Conte: “Draghi ha chiesto a Grillo la mia rimozione? Sconcertato, grave che premier tecnico si intrometta. Ma la no… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - itbread : @ilriformista Forse la verità è questa: Biden ha chiesto a Draghi di chiedere a Grillo l'allontanamento di Conte, - sciantokescia : RT @Anna302478978: 'Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal M5S” IN CAMBIO DI COSA ? PRESCRIZIONE PROCESSO FIGLIO DI GRILLO ??? -

...per reati legati all'eversione comunista negli anni '70 e '80 e per i quali l'Italia aveva... Il governosi attivi subito: questi criminali devono scontare in Italia la pena fino all'...Le voci e l'intervista del Fatto a De Masi Ma da dove nascono le voci di cui parla Conte "Grillo mi ha raccontato che Mariogli hadi rimuovere Giuseppe Conte dal M5s, ...Il sociologo ha riportato stralci della conversazione che ha avuto con Grillo. “Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte”, ha detto De Masi. “Mi ha detto che ...Il tornado Beppe Grillo si è abbattuto sul Movimento. Con un tourbillon di battute, dichiarazioni, smentite, gag e incontri, l'Elevato ha riportato la sua creatura al centro ...