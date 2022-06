Draghi: «Mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte». Smentita secca ma con dieci ore di ritardo. Perché? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le parole, affidate alle 20.20 a giornali e agenzie da “fonti di Palazzo Chigi” sono inequivocabili: «Il presidente del Consiglio, non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5S». Scritto proprio così, senza circonlocuzioni, a voler chiudere senza possibili fraintendimenti una polemica esplosa fragorosamente nel Movimento e non solo. Resta un solo mistero: Perché Mario Draghi non ha usato queste stesse parole nel suo incontro con i giornalisti italiani a Madrid nel primo pomeriggio, dopo che a Roma proprio Conte aveva dato per certo il tentativo di colpirlo del suo successore, dichiarando che era stato lo stesso Grillo ad avvisarlo? Draghi si era limitato a dire, nella sala a latere del vertice Nato, che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le parole, affidate alle 20.20 a giornali e agenzie da “fonti di Palazzo Chigi” sono inequivocabili: «Il presidente del Consiglio, non ha mai detto oa BeppediGiuseppedal M5S». Scritto proprio così, senza circonlocuzioni, a voler chiudere senza possibili fraintendimenti una polemica esplosa fragorosamente nel Movimento e non solo. Resta un solo mistero:Marionon ha usato queste stesse parole nel suo incontro con i giornalisti italiani a Madrid nel primo pomeriggio, dopo che a Roma proprioaveva dato per certo il tentativo di colpirlo del suo successore, dichiarando che era stato lo stessoad avvisarlo?si era limitato a dire, nella sala a latere del vertice Nato, che ...

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - gparagone : #Draghi non si è mai occupato dell'economia REALE; semplicemente non è mai stato un problema suo. - MediasetTgcom24 : Palazzo Chigi: 'Draghi non ha mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte' #conte #beppegrillo #mariodraghi… - RobertoSignore7 : RT @ManuelaBellipan: Palazzo Chigi: 'Mai chiesto di rimuovere Conte' ?? #StopFakeNews #StopPopulismo - Brittwer69 : RT @RobertoMerlino1: Cioè…#Draghi avrebbe dato dell’INADEGUATO a Conte parlando a Grillo. Ma mai nessuno ha detto a Draghi che se c’è un in… -