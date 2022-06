De Ligt, la clausola è un rischio: l'obiettivo è scongiurare un 'CR7 bis' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un calciatore con la clausola non si può mai definire incedibile, dal momento che ha una cifra di vendita esposta. Su Matthijs de Ligt la Juve è ancorata a un prezzo d'uscita fissato sui 120 milioni, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un calciatore con lanon si può mai definire incedibile, dal momento che ha una cifra di vendita esposta. Su Matthijs dela Juve è ancorata a un prezzo d'uscita fissato sui 120 milioni, ...

Pubblicità

forumJuventus : (Gds) 'Premier League su De Ligt ma a Torino non si fanno sconti: serve pagare la clausola di 120 milioni per porta… - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: De Ligt, la clausola vale fino all'ultimo giorno di mercato: Matthijs come CR7? #Juve #Juventus - misorecordsuk : De Ligt, la clausola vale fino all'ultimo giorno di mercato: Matthijs come CR7? #Juve #Juventus - sportli26181512 : De Ligt, la clausola è un rischio: l'obiettivo è scongiurare un 'CR7 bis': De Ligt, la clausola è un rischio: l'obi… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: De Ligt, la clausola è un rischio: l'obiettivo è scongiurare un 'CR7 bis' -