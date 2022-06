“C’è la decisione ufficiale”. Alberto Matano, ultimi dubbi spazzati via: la notizia dalla Rai (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alberto Matano e La vita in diretta, la decisione della Rai è presa. Si è tenuta nelle scorse ore la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione pubblica italiana e a spiccare è stato soprattutto ciò che ha riguardato il conduttore, neo sposo con Riccardo Mannino. Si è saputo anche che Antonella Clerici e Serena Bortone resteranno saldamente al loro posto per la gioia del pubblico. Buona notizia anche per Flavio Insinna, che ritornerà con L’Eredità a partire dal prossimo 31 ottobre. Alberto Matano e La vita in diretta, decisione Rai assunta in via ufficiale. Parlando delle sue nozze, nelle ultime ore Alberto Matano è stato ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione radiofonica ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)e La vita in diretta, ladella Rai è presa. Si è tenuta nelle scorse ore la presentazionedei palinsesti della televisione pubblica italiana e a spiccare è stato soprattutto ciò che ha riguardato il conduttore, neo sposo con Riccardo Mannino. Si è saputo anche che Antonella Clerici e Serena Bortone resteranno saldamente al loro posto per la gioia del pubblico. Buonaanche per Flavio Insinna, che ritornerà con L’Eredità a partire dal prossimo 31 ottobre.e La vita in diretta,Rai assunta in via. Parlando delle sue nozze, nelle ultime oreè stato ospite di Maurizio Costanzo nella trasmissione radiofonica ...

