Belotti sulla mancata estradizione di Manenti: “Proteggere chi uccide è una vergogna” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi. “Proteggere chi uccide è una vergogna. La Francia dopo 40 anni continua a Proteggere e coccolare i terroristi rossi che hanno compiuto omicidi efferati. Trovo incredibile che nell’Unione europea ci sia una nazione che difende assassini a piede libero umiliando i familiari delle vittime e tutti gli italiani che aspettano giustizia da decenni”, queste le dichiarazioni del parlamentare della Lega Daniele Belotti in seguito alla decisione della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che ha negato l’estradizione dei dieci italiani rifugiati in Francia condannati per reati legati all’eversione comunista negli anni ‘70 e ’80. Tra loro Narciso Manenti, bergamasco di 64 anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi. “chiè una. La Francia dopo 40 anni continua ae coccolare i terroristi rossi che hanno compiuto omicidi efferati. Trovo incredibile che nell’Unione europea ci sia una nazione che difende assassini a piede libero umiliando i familiari delle vittime e tutti gli italiani che aspettano giustizia da decenni”, queste le dichiarazioni del parlamentare della Lega Danielein seguito alla decisione della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che ha negato l’dei dieci italiani rifugiati in Francia condannati per reati legati all’eversione comunista negli anni ‘70 e ’80. Tra loro Narciso, bergamasco di 64 anni, condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, ...

