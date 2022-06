(Di mercoledì 29 giugno 2022) Carabinieri Per approfondire : Articolo : Villa confiscata al mafioso Entro l'anno il via ai lavori Articolo : Ndrangheta in Toscana: la Dda conclude l'inchiesta per 13 indagati Articolo : 'Ndrangheta ...

... Ndrangheta in Toscana: la Dda conclude l'inchiesta per 13 indagati Articolo : 'Ndrangheta in Toscana, maxi sequestro a un imprenditore Cercavano di pilotareimmobiliari con minacce che ...ANCONA -per favorire una ristretta cerchia di imprese 'amiche' in cambio di mazzette in denaro e telefonini, pasti al ristorante e forniture d'olio e di legna da ardere, l'uso di un'auto e il ... Aste pilotate: spari contro le case per vincere i lotti. Sgominata banda - Cronaca - lanazione.it L'indagine dei carabinieri ha portato a scoprire l'intensa attività criminale. Gli indagati sono accusati di turbativa d'asta, minacce e tentata estorsione ...Raffica di perquisizioni e denunce in provincia di Pistoia. Le ipotesi di reato vanno dalla turbativa d'asta alle minacce e alla tentata estorsione ...