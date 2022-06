Uomini e Donne, Armando dimenticatelo così: eccolo biondissimo, estremo cambio look (Di martedì 28 giugno 2022) Armando cambia look in vista dell’estate. In attesa di rivederlo nello studio di Uomini e Donne, il cavaliere si gode il mare e il sole con un nuovo colore di capelli mostrato sui social. Anche Armando Incarnato cambia look e si gode l’estate. In attesa di tornare sui piccoli schermi di Canale 5, si mostra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 giugno 2022)cambiain vista dell’estate. In attesa di rivederlo nello studio di, il cavaliere si gode il mare e il sole con un nuovo colore di capelli mostrato sui social. AncheIncarnato cambiae si gode l’estate. In attesa di tornare sui piccoli schermi di Canale 5, si mostra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

