Un posto al sole | trama puntata del 29 giugno 2022 | l' idea di Bianca

(Di martedì 28 giugno 2022) Ad Unal, la piccolatornerà al centro dell'attenzione. La ragazzina, negli ultimi tempi, si è invaghita di un suo compagno di classe, Antonello che, però, non sembra ricambiare il suo interesse., come si evince dalladi mercoledì 29, verrà involontariamente sollecitata dalla sua famiglia e questo le darà la possibilità di maturare un'per catalizzare l'attenzione del coetaneo. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, la novità a proposito del tirocinio di Susanna, come previsto, turberà la serenità di Niko. Il giovane Poggi, che in passato ha sofferto moltissimo a causa dell'infatuazione della Picardi per Eugenio, ora dovrà accettare che la fidanzata collabori strettamente con un collega del magistrato e ...