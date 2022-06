Ucraina | costruttore Bayraktar rifiuta fondi e invia 3 droni gratis a Kiev

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Baykar non accetterà nessun pagamento per iTB2 e ne invieràtre esemplari all'in guerra". Lo ha comunicato su Twitter l'azienda turca, che produce idivenuti uno degli strumenti più efficaci nella resistenzacontro le truppe di invasione russe. La dichiarazione arriva dopo il successo della raccoltapartita la scorsa settimana - su iniziativa del politico Serhiy Prytula - per acquistare tre esemplari di TB2. In pochissimi giorni i 15 milioni di dollari richiesti sono stati ampiamente superati, toccando quota 20 milioni, sufficienti per 4 esemplari. Ma dalla Turchia la società ha respinto la somma chiedendo "invece che iraccolti sianoti alla ...

