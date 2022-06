Tutti, prima e dopo Cristo, sono chiamati a essere Santi? (Di martedì 28 giugno 2022) Per la maggior parte, i Santi sono coloro venuti dopo Cristo, che hanno annunciato al mondo la sua Parola ed i suoi insegnamenti. Ma quelli che sono venuti prima invece? Una domanda che capita di porsi: la Santità può appartenere anche ai Profeti venuti prima di Gesù? Possono anche loro esser annoverati all’interno di questa L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 giugno 2022) Per la maggior parte, icoloro venuti, che hanno annunciato al mondo la sua Parola ed i suoi insegnamenti. Ma quelli chevenutiinvece? Una domanda che capita di porsi: latà può appartenere anche ai Profeti venutidi Gesù? Posanche loro esser annoverati all’interno di questa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

reportrai3 : Alla nostra richiesta di accesso agli atti il governo ha risposto di aver pubblicato tutti i dati sul Pnrr in suo p… - marattin : Con 322 favorevoli e 43 contrari la Camera ha approvato la prima riforma fiscale sistemica dal 1974. Che però rimar… - LiveNationIT : No stress - @mengonimarco torna in tour! La prevendita riservata agli utenti My Live Nation per i biglietti di… - Leonard11222171 : @TomoriEnjoyer PRIMA IL LILLE GIOCA AL RIALZO CON TUTTI I SUOI PREZZI PREGIATI POI GUARDA CASO LE PARISIEN RIPORTA… - onocai_vanni : @ProfMBassetti Prima erano tutti COVID i malati ricoverati, perché non avevano il vaccino e non esistevano altre pa… -