Tragedia sfiorata a Roma: albero cade e danneggia 2 auto, strada chiusa (Di martedì 28 giugno 2022) Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Siamo in viale Marco Polo, all’incrocio con la Colombo quando un albero è caduto danneggiando due auto. Leggi anche: Maltempo, grosso albero caduto a Campoverde: interrotta la Velletri-Nettuno via dei 5 Archi albero caduto caduto in viale Marco Polo: i fatti L’incidente è avvenuto in viale Marco Polo, all’angolo di via Beccari. Come dicevamo, a seguito dell’impatto sono state danneggiate due auto: una Smart e una Lancia Ypsilon. Uno dei due automobilisti è stato leggermente ferito. L’albero — un platano piuttosto grande — si è sradicato dal suolo andando a finire sulla carreggiata. I suoi rami hanno invaso anche via Cilicia. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022)nel primo pomeriggio di oggi a. Siamo in viale Marco Polo, all’incrocio con la Colombo quando unè cadutondo due. Leggi anche: Maltempo, grossocaduto a Campoverde: interrotta la Velletri-Nettuno via dei 5 Archicaduto caduto in viale Marco Polo: i fatti L’incidente è avvenuto in viale Marco Polo, all’angolo di via Beccari. Come dicevamo, a seguito dell’impatto sono statete due: una Smart e una Lancia Ypsilon. Uno dei duemobilisti è stato leggermente ferito. L’— un platano piuttosto grande — si è sradicato dal suolo andando a finire sulla carreggiata. I suoi rami hanno invaso anche via Cilicia. Sul ...

