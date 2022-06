Traffico Roma del 28-06-2022 ore 13:30 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco il Traffico sulle strade della capitale nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo anulare sulla tangenziale est e poi sul percorso Urbano della A24 in città attenzione chiusa per incidente via Gela altezza Piazza di Ponte Lungo verso la via Tuscolana incendio di fogliame invece in via di Tor Carbone altezza via Ardeatina prudenza stessa cosa poi su via Ardeatina tra Vicolo dell’Annunziatella e via Viggiano restiamo sulla via Ardeatina per segna cudini le due direzioni tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta ancora chiusa fuori Roma per incendio via di Santa Maria di Galeria in zona Ponte Galeria attenzione possibili rallentamenti durante la giornata in via Portuense per il deflusso di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsulle strade della capitale nulla da segnalare lungo le due carreggiate del raccordo anulare sulla tangenziale est e poi sul percorso Urbano della A24 in città attenzione chiusa per incidente via Gela altezza Piazza di Ponte Lungo verso la via Tuscolana incendio di fogliame invece in via di Tor Carbone altezza via Ardeatina prudenza stessa cosa poi su via Ardeatina tra Vicolo dell’Annunziatella e via Viggiano restiamo sulla via Ardeatina per segna cudini le due direzioni tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta ancora chiusa fuoriper incendio via di Santa Maria di Galeria in zona Ponte Galeria attenzione possibili rallentamenti durante la giornata in via Portuense per il deflusso di ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : ???? #Roma #Incendio fogliame - Via di Tor Carbone ?????? Traffico rallentato altezza Via Ardeatina ?? Difficoltà di c… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato in via Affogalasino. Incidente stradale - Garyon18 : La cosa più irrealistica di questa serie è continuano a guidare per Roma senza traffico ?? #LeFateIgnoranti - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cavour - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Tor de' Schiavi -