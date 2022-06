(Di martedì 28 giugno 2022) La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta in giudizio per le quattro persone che tra l’ottobre 2020 e il gennaio 2021 avrebbero inviato oltre cinquanta lettere di minaccia al ministro della Salute Roberto. «Ciin» o «ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo» sono solo alcune delle frasi contenute nelle missive, inviate in forma anonima anche alla segreteria del ministro per protestare contro la politica anti Covid attuata dal governo. Gli indagati, tutti di un’età compresa tra i 36 e i 56 anni, sono accusati dal pm dell’antiterrorismo Gianfederica Dito, coordinata dall’aggiunto Michele Prestipino, del reato diaggravate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nas, i quattro soggetti, residenti a Torino, Cagliari, Milano ed Enna, avrebbero inviato nell’arco di ...

Pubblicità

Open

Nel giudizio di primo grado i giudiciche Seggio voleva "risolvere una volta per tutte il ... L'eliminazione di Manzella, nelladi una disintossicazione, rappresentava una liberazione ......a mano alcune delle lettere che i pazienti dell'ospedale psichiatrico della cittàai ... con ladi riprendere un dialogo interrotto. Ci sarà tempo per rispondere fino al 31 dicembre. ... Scrissero a Speranza: «Ci vediamo in obitorio». In 4 a processo per le minacce in piena pandemia Dopo l'operazione di qualche settimana fa, avvenuta fortunatamente con successo, Marc Marquez ha scritto una lunga lettera ai suoi tifosi e agli appassionati della MotoGP, attraverso il blog ufficiale ...Per anticipare i tempi, in questi giorni i Vigili del Fuoco hanno scritto all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per avvisare circa la problematica, con l’invito di trovare una soluzione: non ...