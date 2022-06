Roma choc, bengalese massacrato a colpi di bottiglia: volevano il suo monopattino (Di martedì 28 giugno 2022) Lo hanno massacrato con calci, pugni e bottigliate in testa per rapinarlo del monopattino. La vittima, un bengalese di 42 anni, è stato ricoverata in ospedale con 60 giorni di prognosi per le fratture ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Lo hannocon calci, pugni ete in testa per rapinarlo del. La vittima, undi 42 anni, è stato ricoverata in ospedale con 60 giorni di prognosi per le fratture ...

Pubblicità

Eventus_docet : RT @ilgiornale: Antonella Vittore, 47enne funzionaria di un ente pubblico, racconta l'esperienza choc vissuta all'ospedale San Camillo di R… - Ciffrato : Immagino il test sia un mmpi, uno dei più efficaci usati in psicologia, non capisco le polemiche. Riserviamole alla… - N36volpe1973 : «Quanto ti vergogni di tuo figlio disabile?»: la giunta Gualtieri finisce sotto attacco per il questionario choc… - TuttoSuRoma : RT @ilSipontinoNet: ?? Quanto ti vergogni di tuo figlio disabile? La domanda choc nel questionario del Comune di Roma ???? #Roma https://t.co… - ilSipontinoNet : ?? Quanto ti vergogni di tuo figlio disabile? La domanda choc nel questionario del Comune di Roma ???? #Roma -